Mosca usa il supermissile Oreshnik contro Leopoli

Massiccio attacco sull’Ucraina nella notte. Questa volta, Mosca ha usato anche il missile balistico a medio raggio Oreshnik contro Leopoli: l’arma a testata multipla viaggia a oltre 6000 chilometri l’ora e non può essere intercettata. Una minaccia per l’Europa.

Ascolta “Notizie dall’Ucraina” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/notizie-ucraina/) e su tutte le piattaforme di streaming.

