Mosca usa il supermissile Oreshnik contro Leopoli

Massiccio attacco sull’Ucraina nella notte. Questa volta, Mosca ha usato anche il missile balistico a medio raggio Oreshnik contro Leopoli: l’arma a testata multipla viaggia a oltre 6000 chilometri l’ora e non può essere intercettata. Una minaccia per l’Europa.

Redazione

I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. redazione@ilmonito.it