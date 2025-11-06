Mosca: “Soldati ucraini catturati a Pokrovsk, si sono arresi” – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkr

Decine di soldati ucraini impegnati a combattere contro le truppe russe nella città di Pokrovsk, nell’Ucraina orientale, si sarebbero arresi dopo essersi trovati completamente circondati e isolati nel mezzo dei combattimenti: ad affermarlo, in un comunicato, è il ministero della Difesa di Mosca.

