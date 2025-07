Mosca pubblica elenco presunti ‘russofobi’, nella lista anche Mattarella: Tajani convoca ambasciatore

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il ministero degli Affari Esteri sta per convocare l'ambasciatore russo in Italia per contestargli l'inserimento di alte cariche della Repubblica Italiana in un presunto elenco di soggetti "russofobi". E' quanto si apprende da fonti della Farnesina. Nell'elenco ci sono anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e i ministri Crosetto e Tajani. Solidarietà bipartisan in Senato al capo dello Stato. Il primo ad intervenire è stato il senatore del Pd, Graziano Delrio che ha parlato di "attacco inaccettabile e intollerabile che il popolo italiano respinge, contro chi rappresenta l'unità nazionale". "Il presidente Mattarella – ha sottolineato – non ha mai speso parole di odio verso la Russia: ha sempre detto che la condanna dell'invasione russa in Ucraina non comporta nessun giudizio e nessuna inimicizia verso il popolo russo". "Penso che l'aula e il Governo dovrebbero riflettere con grande attenzione su questa inqualificabile vicenda dell'attacco da parte della portavoce russa al nostro Presidente della Repubblica al quale va tutta la nostra solidarietà", ha detto per Italia Viva il senatore Enrico Borghi. Dalla maggioranza il capogruppo di Fdi, Lucio Malan, ha sottolineato che "è doveroso che tutte le forze politiche si uniscano per respingere con sdegno questi attacchi". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

