Mosca per siglare la pace ad Abu Dhabi vuole tutto il Donbass
Fonti occidentali dell’agenzia di stampa russa Tass, a conoscenza dell’andamento dei negoziati trilaterali ad Abu Dhabi tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, affermano che Mosca ritiene necessario includere il riconoscimento internazionale del Donbass come parte della Federazione Russa in un accordo di ampia portata.
