Mosca: “Agiremo se sarà violata la moratoria sui test nucleari”
Il portavoce del Cremlino , Dmitry Peskov, durante un briefing, commentando le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la sua direttiva al Pentagono di testare le armi nucleari statunitensi, dichiara quanto segue: “Se qualcuno abbandona la moratoria, internazionale sui test nucleari la Russia agirà di conseguenza”.
