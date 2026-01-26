Mosca, a Abu Dhabi contatti costruttivi ma ancora molto da fare

0 minuto di lettura

La Russia chiarisce di non avere fretta di deporre le armi e soprattutto le sue condizioni non sono cambiate: il punto di caduta dovrà essere la cosiddetta formula di Anchorage, ossia l’intesa sui territori delineata nel vertice Trump-Putin di agosto, con il passaggio a Mosca di tutto il Donbass), e in ogni caso la “lunga” trattativa non avrà il contributo dell’Unione Europea.

