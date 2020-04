Morto per Covid-19 Sindaco di Saviano, il cordoglio di De Magistris

“Esprimo profondo cordoglio per la fine terrena del Sindaco di Saviano, Carmine Sommese.

Sommese ha svolto il suo ruolo di medico e di sindaco fino alla fine in prima linea. Il Covid19 lo sottrae alla sua città, alla sua famiglia e a tutti noi, lasciando il ricordo delle sue qualità umane e professlionali.

Alla sua famiglia le più sentite condoglianze anche da parte della intera Amministrazione della Città metropolitana di Napoli”.

Così il Sindaco Metropolitano Luigi de Magistri, appresa della morte del Sindaco di Saviano Carmine Sommese.

