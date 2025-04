Morto Patrick Vettori, la lettera d’addio del fratello Marvin: “Non sarò più lo stesso senza di te”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Marvin Vettori dice addio al fratello Patrick. L'uomo, 29 anni, è morto oggi, martedì 15 aprile in seguito a un incendio divampato in un appartamento a Mezzocorona, in provincia di Trento, poco prima delle 5. Il fighter di MMA, che da poco è tornato sul ring dopo una lunga assenza, ha voluto dire addio al fratello con una lunga lettera a cuore aperto pubblicata sul suo profilo Instagram. "Eri e resterai sempre il numero 1 fratellino mio! Te ne sei andato lasciando un vuoto incolmabile, ti amerò fino all’ultimo respiro. Non penso sarò più lo stesso dopo oggi perché forse non te l’ho detto mai detto ma la mia forza sei sempre stata tu", inizia così il post Instagram di Marvin Vettori, pubblicato a corredo di diverse foto insieme al fratello Patrick. "Eri il più sveglio e il più intelligente tra i 2, ti stavi creando un futuro meraviglioso e non riesco a farmene una ragione. Si dice che Gesù richiami prematuramente le anime più belle per averle con sé in paradiso e allora spero che sia così, che tu sia lì con lui guardando e vegliando verso di noi con quella bontà che ti ha sempre contraddistinto", ha scritto Vettori, aggiungendo: "Ti amo fratello mio, e anche se non sarà facile continuare una vita senza di te mi rincuora sapere che un giorno sarò seppellito al tuo fianco. Ti amo". —[email protected] (Web Info)

