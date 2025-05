Morto Nino Benvenuti. Il saluto dei politici al campione del pugilato

2 minuto di lettura

È morto Nino Benvenuti, leggenda dello sport italiano, l’istriano campione del mondo dei pesi medi e medaglia d’oro alle Olimpiadi di Roma del 1960, aveva 87 anni.

Le condoglianze dei politici.

“Apprendo con sincera tristezza della scomparsa di Nino Benvenuti, mito dello sport italiano, campione del mondo dei pesi medi e medaglia d’oro alle Olimpiadi di Roma del 1960.

Siamo stati molto amici e vicini culturalmente. Lui, sempre innamorato dell’Italia e dello sport.

È stato un campione, un ambasciatore italiano nel mondo.

Se i capigruppo saranno d’accordo, faremo un’iniziativa in Senato per ricordarlo.

Alla sua famiglia rivolgo le mie più sentite condoglianze.” Ignazio La Russa, presidente del senato

“Addio a Nino Benvenuti, autentico campione dentro e fuori dal ring. Con la sua grinta e la sua eleganza ha rappresentato l’Italia nel mondo, lasciando un segno indelebile nello sport e nel cuore di più generazioni.

Ai suoi familiari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene giungano le mie più sentite condoglianze.”

Lorenzo Fontana, presidente della Camera

“Addio a Nino Benvenuti, campione straordinario e simbolo di un’Italia fiera, coraggiosa, capace di rialzarsi.

È stato uno dei più grandi pugili della nostra storia, ma anche molto di più: profondamente legato alle sue radici istriane, è stato un testimone instancabile della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, contribuendo a scrivere una storia che non era stata raccontata.

Alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene va il mio pensiero commosso.

Grazie, Nino, per i tuoi combattimenti sul ring e per quelli in difesa della verità. L’Italia non ti dimenticherà.” Giorgia Meloni, presidente del consiglio

“Questa notte ci ha lasciati Nino Benvenuti, eroe italiano che nella sua vita ha attraversato la tragedia dell’esodo d’Istria e lo ha raccontato con la forza emozionante della testimonianza.

Campione olimpico, mondiale ed europeo di pugilato negli anni Sessanta, ha unito milioni di italiani e tenuto alto il Tricolore.

Per i suoi meriti sportivi e per la sua storia di italiano, Nino Benvenuti avrebbe meritato di essere nominato senatore a vita. Non abbiamo fatto in tempo. Ciao Nino, grazie per aver amato e difeso la nostra Italia.” Carlo Fidanza, europarlamentare di Fdi

“È morto Nino Benvenuti. Non un pugile ma una leggenda. Le corde del ring non sono riuscite ad arginare il mito. I suoi pugni non erano cazzotti, raccontavano la voglia di riscatto dell’Italia del boom. Riposa in pace, le tue gesta non moriranno mai.” Daniela Santanchè, ministro del turismo

