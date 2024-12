Morto Helmut Duckadam, scomparso a 65 anni l’ex portiere della Steaua

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Lutto nel mondo del calcio. È morto oggi, all'età di 65 anni, Helmut Duckadam, ex portiere campione d'Europa con la Steaua Bucarest. Il suo nome è legato alla finale dell'allora Coppa dei Campioni 1985-86 quando riuscì a intercettare tutti e quattro i rigori calciati dal Barcellona, regalando la coppa ai suoi tifosi. Duckadam fu il primo vero portiere 'para-rigori' della storia del calcio, titolo che gli valse una menzione speciale anche nel Guinness dei Primati. L'ex numero uno rumeno vestì la maglia della Steaua per quattro stagioni e fu anche convocato in Nazionale, collezionando però soltanto due presenze. Dopo il suo ritiro lo Steaua, oggi conosciuto come FCSB, lo rese uomo immagine. Negli ultimi anni però aveva sofferto di diversi problemi di salute, tanto da sottoporsi ben nove volte a interventi al cuore. —[email protected] (Web Info)

