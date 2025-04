Morto Amadou Bagayoko, del duo Amadou & Mariam

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il chitarrista e cantante Amadou Bagayoko, del duo musicale maliano Amadou & Mariam, è morto all'età di 70 anni a causa di una malattia. Lo reso noto la famiglia, rendendo omaggio al musicista cieco nominato ai Grammy. Amadou e sua moglie, Mariam Doumbia, hanno formato un gruppo che, fondendo la musica tradizionale maliana con le chitarre rock e il blues occidentale, ha venduto milioni di album in tutto il mondo. Tra i vari successi, la coppia, che si è conosciuta presso l'istituto per giovani ciechi nella capitale del Mali, Bamako, ha composto l'inno ufficiale per la Coppa del Mondo di calcio del 2006 in Germania e ha suonato al concerto di chiusura delle Olimpiadi del 2024 a Parigi. "Era malato da tempo", ha detto il genero di Amadou, Youssouf Fadiga, all'Agence-France Presse. Il loro manager, Yannick Tardy, ha dichiarato che Amadou è stato portato in clinica dopo essersi sentito affaticato ed è morto più tardi quel giorno. Confermando la morte del musicista, il ministro della cultura maliano, Mamou Daffé, ha dichiarato di provare "sgomento" per la perdita. —[email protected] (Web Info)

