Morto a 87 anni l’avvocato Nino Marazzita. Il figlio: “Ha combattuto con grinta l’ultima battaglia”

(Adnkronos) – Si è spento all'età di 87 anni l'avvocato, giornalista e scrittore Nino Marazzita. Era nato a Palmi, in Calabria, il 2 aprile 1938. A dare l'annuncio, con un post su social, il figlio Giuseppe: "Oggi mio padre ha combattuto con la grinta di sempre l'ultima battaglia, quella che nessuno può vincere. Lascia un grande vuoto, insieme al ricordo indelebile della sua intelligenza, della sua ironia, della sua grande umanità e della sua dolcezza. Ciao Papino". Marazzita esercitava la professione forense dal 1965. Nel corso della sua lunga carriera ha preso parte a numerosi processi molto famosi: ha difeso Pietro Pacciani in grado d'appello e ha assistito la famiglia Bianchi per la morte di Milena Bianchi in Tunisia; è stato avvocato di parte civile nel processo per l'omicidio dello scrittore Pier Paolo Pasolini; ha rappresentato la famiglia di Rosaria Lopez nel processo per il massacro del Circeo, è stato legale di Eleonora Moro nel processo sull'omicidio di Aldo Moro e ha difeso in giudizio Donato Bilancia. In veste di giornalista, Marazzita ha diretto la rivista giuridica 'L'Eloquenza', fondata dal prof. Giuseppe Sotgiu, di cui è stato allievo nei primi anni della professione; dal 1985 al 1995 ha condotto una serie di trasmissioni radiofoniche su Radiouno, tra cui 'Uno studio per voi', rispondendo ai quesiti degli ascoltatori su questioni giuridiche. Ha partecipato a numerosi programmi televisivi e radiofonici, sia su questioni giuridiche e di politica giudiziaria, sia su specifici casi posti all'attenzione della cronaca. Ha collaborato con la rivista di criminologia 'Detective & Crime', con la rivista 'Polizia e Democrazia' e condotto per Rai Notte la rubrica televisiva 'L'Avvocato risponde' su Rai Due, nella quale esaminava quesiti giuridici proposti dai telespettatori. È stato, inoltre, consulente e ospite ricorrente nel programma radiofonico e televisivo 'Italia: istruzioni per l'uso' su Rai Radio 1 e Rai News, condotto da Emanuela Falcetti. Dal 2013 al 2019 l'avvocato Marazzita ha fatto parte del cast giuridico del tribunale televisivo di Canale 5 e Rete 4, 'Forum' e 'Lo Sportello di Forum'. È stato autore, insieme a Matilde Amorosi, del volume 'L'avvocato dei diavoli: da Pietro Pacciani a Donato Bilancia: un protagonista racconta quarant'anni di crimini e misteri italiani', edito da Rizzoli nel 2006. —[email protected] (Web Info)

