(Adnkronos) – È morto a 50 anni l'attore e comico Ewen MacIntosh, conosciuto per il suo ruolo di Big Keith nella serie tv 'The Office'. La causa della morte di MacIntosh non è stata confermata, ma l'attore è deceduto alla Willow Green Care Home di Darlington. L'agenzia dell'attore, la Just Right Management, ha comunicato che ci sarà un funerale privato cui parteciperanno la famiglia e gli amici più stretti. Nel corso dell'anno ci sarà una cerimonia commemorativa celebrativa. MacIntosh, apparso in entrambe le stagioni di 'The Office', interpretava il personaggio di Keith Bishop, un contabile amante delle uova alla scozzese, insoddisfatto, che nella vita avrebbe preferito fare il Dj. Il creatore della serie, Ricky Gervais, ha ricordato l'attore scomparso su 'X', descrivendolo come "un originale assoluto". ​ —[email protected] (Web Info)