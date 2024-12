Morte Ramy, dimesso dall’ospedale Fares che era alla guida dello scooter

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – E’ stato dimesso dall’ospedale Fares Bouzidi, il 22enne che era alla guida dello scooter rimasto coinvolto nell’incidente al quartiere milanese del Corvetto nella notte tra sabato e domenica scorsi. Incidente avvenuto durante un inseguimento dei carabinieri e nel quale ha perso la vita l’amico che viaggiava con lui, il 19enne Ramy Elgaml. A confermarlo all’Adnkronos il legale di Fares, l’avvocato Debora Piazza. Nelle prossime ore il ragazzo potrebbe quindi essere sentito dagli inquirenti, che attendono di conoscere la sua versione dei fatti. I rilievi contenuti nell’informativa della polizia locale depositata in Procura non sembrano aver mostrato particolari evidenze: sull'auto dei carabinieri non risultano segni della vernice dello scooter. E la morte di Ramy, dovuta a una lesione dell'aorta che ha provocato un'emorragia interna, potrebbe essere riconducibile all'impatto con il palo del semaforo presente all'incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta. Proprio per questo, la stessa Procura potrebbe disporre una consulenza cinematica, in grado di fornire ulteriori elementi rispetto alla velocità e all'esatta traiettoria di scooter e auto. Intanto domani mattina alle 11.15, al cimitero di Bruzzano, si svolgeranno i funerali di Ramy. —[email protected] (Web Info)

