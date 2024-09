Morte del cane Ricky a Roma, è giallo: si cercano immagini telecamere

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – E' giallo sulla morte del cane Ricky, un cocker spaniel inglese di 12 anni trovato morto venerdì scorso nel giardino di un appartamento di via Sprovieri, nel quartiere Monteverde, a Roma. L'animale è morto dopo essere precipitato dal terrazzo della casa al quinto piano dei sui padroni ma non è chiaro come sia avvenuto. L'ipotesi che il cocker sia saltato giù da solo viene scartata perché non è precipitato in corrispondenza del terrazzo su cui si trovava da solo ma nel giardino di un appartamento di un'altra scala. A denunciare il fatto è stato il padrone dell'animale che venerdì mattina era uscito lasciandolo sul terrazzo. Poco più tardi in casa è scattato l'allarme di una portafinestra. L'uomo ha controllato le telecamere ma non ha visto nulla. Verso le 10 rientrando in casa non ha trovato nessun segno di effrazione ma mancava il cane. Nel primo pomeriggio un vicino ha chiamato l'uomo per avvisarlo che l'animale si trovava riverso a terra nel suo giardino. Il cocker Ricky è stato subito trasportato dal veterinario ma per lui non c'è stato nulla da fare. Subito dopo il proprietario del cane è andato al commissariato per sporgere denuncia. L'ipotesi che ha avanzato è che in casa si sarebbero introdotti dei ladri, che avrebbero tentato di portare via l'animale ma che poi, non riuscendo a trasportarlo, lo avrebbero buttato di sotto. Una ricostruzione assolutamente verosimile che però al momento non trova riscontri certi. Sono in corso le indagini dei poliziotti del commissariato Monteverde che stanno verificando la presenza di eventuali telecamere utili a capire quanto accaduto. —[email protected] (Web Info)

