Morte Alex Marangon, cinque indagati

(Adnkronos) – Sono cinque gli indagati dalla procura di Treviso nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Alex Marangon, il 26enne di Marcon trovato morto il 2 luglio 2024 sul greto del fiume Piave, nel Trevigiano, dopo un rito sciamanico. Lo riportano oggi alcuni quotidiani locali.

In particolare, le persone coinvolte nell’inchiesta sarebbero la coppia di organizzatori dell’evento al quale il 26enne partecipò, la moglie del proprietario dell’abbazia in cui si tenne l’incontro e due cittadini colombiani, oggi irreperibili e qualificati come gli ‘sciamani’ che avrebbero materialmente gestito il rito sciamanico. Gli indagati sono accusati a vario titolo di cessione di sostanze vietate e morte come conseguenza di altro reato.

