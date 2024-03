0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – "Sconvolti e smarriti siamo vicini a Raiz per la scomparsa della sua dolce moglie Daniela. Ci mancherai". Con questo messaggio su Instagram gli Almamegretta danno l'addio a Daniela Shualy, moglie di Raiz, al secolo Gennaro Della Volpe, il cantautore napoletano già voce e leader del collettivo musicale, recentemente apparso nella celebre serie tv Rai "Mare Fuori", nella quale ha vestito i panni del boss della camorra Don Salvatore Ricci. Raiz ha partecipato anche alla realizzazione della colonna sonora della fiction, firmata da Stefano Lentini. Solo tre giorni fa, in occasione del finale di stagione della serie, Raiz aveva postato un messaggio dedicato alla moglie: "Quanno ‘o veco, nun ‘o credo, nun me pare overo ca ‘a cchiù bella d’’e Quartieri fa ammore cu’ mme. La mia dedica personale va a @danielashualy, madre della mia rosa Lea e amore di una vita", il messaggio del cantautore. —[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. [email protected] www.ilmonito.it