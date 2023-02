Moretta e Oliva rispondono a Gatto: “il presidente della commissione per il congresso dovrebbe auspicare la crescita del partito”

Condividi

I due componenti della commissione provinciale per il congresso del partito democratico, Giuseppe Moretta e Eugenia Oliva, intervengono nel rispondere all’affermazione del presidente, Francesco Gatto che, in riferimento al tesseramento, afferma: “in alcune realtà emergono dati sovradimensionati rispetto a quanto ci aspettavamo“. “Cosa si aspettava Gatto? numeri insignificanti? – rispondono Moretta e Oliva – Assurdo tutto ciò. Gatto dimentica che la sua funzione attualmente è quella di un dirigente di partito che dovrebbe esultare nel vedere numeri importanti che ci porteranno finalmente ad essere protagonisti in tutti i comuni di terra di lavoro. Gatto si è lasciato andare ad una valutazione improvvida, questo ci fa capire chiaramente che è uomo di parte, mentre dovrebbe essere più che felice di vedere finalmente donne e uomini che stanno avvicinandosi al partito, anche e soprattutto grazie alla nuova linfa che sta trasmettendo la mozione di Stefano Bonaccini. Dietro quei 6000 iscritti, ci sono 6.000 donne, uomini, sindaci, amministratori, giovani con tantissime storie di vita, e rappresentano lo 0,006 della popolazione della provincia di Caserta. Siamo veramente dispiaciuti che autorevoli esponenti di questo partito continuino a gridare al complotto. Questi dovrebbero, invece, essere contenti che, negli ultimi otto mesi, il Pd sta crescendo in maniera esponenziale. Il nostro scopo è quello che il partito continui a crescere in modo da diventare quella forza predominante del centrosinistra”.