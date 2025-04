Monza ko con Gonzalez e Kolo Muani, la Juve torna quarta nonostante il rosso a Yildiz

2 minuto di lettura

(Adnkronos) – La Juventus non delude e dimostra di non essere la stessa di Parma, frenetica e imprecisa, giocando bene il primo tempo e soffrendo nella ripresa dopo l'espulsione, diretta di Yildiz. I bianconeri vincono 2-0 contro il Monza all’Allianz Stadium e rispondono alle vittorie di Fiorentina e Roma, rimanendo al 4° posto con 62 punti, +2 sul Bologna e sui giallorossi e +3 rispettivamente sui viola e sulla Lazio. I brianzoli, che rimangono ultimi a 15 punti, non riescono a sfruttare l'uomo in più per una frazione di gioco e perdono sotto i colpi di Nico Gonzalez e Kolo Muani. Dopo il minuto di silenzio per Papa Francesco, la Juventus parte forte: al 5’ rimessa laterale lunga di McKennie verso il centro dell’area di rigore, prolunga di testa dietro di sé Kelly per Kolo Muani che conclude in rovesciata, respinge Turati. Al 7’ la risposta del Monza con Birindelli che recupera palla nella propria area e si fa tutto il campo palla al piede, arrivato al limite dell’area con una situazione di tre contro tre, decide di concludere con il mancino: tiro debole e centrale. All’11’ Nico Gonzalez sblocca la partita: l’argentino chiede palla nella trequarti, si accentra e dopo due finte conclude dalla distanza, la palla s’infila tra Turati e il palo alla sua destra. Al 23’ Kolo Muani, lanciato dalla verticalizzazione di Locatelli, spreca nei pressi dell’area piccola con un tiro largo. Al 33’ il francese si fa però perdonare: lunga cavalcata dalla metà campo di Thuram che serve al limite dell’area il suo connazionale, l’attaccante si allarga e con il piatto destro trafigge Turati. Tutto fila liscio per i bianconeri fino al recupero quando Yildiz, dopo aver ceduto il pallone sotto il pressing di Bianco, guarda il suo avversario e gli rifila una gomitata: richiamato al Var, l’arbitro Perenzoni estrae il cartellino rosso diretto per il turco. La seconda frazione si apre con la Juventus che con l’uomo in meno si chiude in difesa mentre il Monza attacca con pazienza, girando la palla da una parte all’altra del campo come al 52’: cross dalla sua fascia dell’esterno sinistro Kyriakopoulos per l’altro esterno Birindelli, bravo ad attaccare lo spazio sul secondo palo, ma il suo colpo di testa viene bloccato dall’ex Di Gregorio. Dieci minuti del secondo tempo e i bianconeri non sono riusciti a superare la propria area di rigore così Tudor corre ai ripari: fuori Cambiaso e Thuram, dentro Weah e Savona, con la formazione che passa dal 4-4-1 a 3-4-2. Al 58’ i primi segnali dell’avvicinamento di Nico a Kolo Muani: l’argentino scappa alla marcatura di Carboni e ci prova toccando con il mancino davanti a Turati, l’ex Sassuolo ci arriva e respinge. Nesta risponde e al 63’ inserisce un attaccante di riferimento come Petagna e l’ala 2004 Forson al posto di Birindelli e Akpa Akpro passando al 4-2-4. Dopo una mezz’ora in cui la Juventus è ferma al 10% di possesso palla, Tudor si difende inserendo Alberto Costa al posto di Nico Gonzalez mentre per gli ospiti esce Castrovilli per Sensi. Girandola di cambi per il Monza che toglie Mota e Bianco per Ciurria e Vignato: a trazione interiore la squadra di Nesta. All’82’ squillo brianzolo: Forson dal limite dell’area coinvolge Petagna per un triangolo, il tiro dell’inglese è forte ma deviato in angolo. Passano i minuti, crescono la sofferenza e la stanchezza ma la Juventus torna alla vittoria. —[email protected] (Web Info)

