Monza-Juve 1-2, bianconeri vincono con gol di McKennie e Gonzalez

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – La Juventus vince 2-1 sul campo del Monza nel match della 17esima giornata della Serie A. I bianconeri passano in vantaggio al 14' con McKennie. Il Monza pareggia al 22' con Birindelli. Al 39' la Juve torna avanti con Gonzalez, che da distanza ravvicinata firma la rete del 2-1. La formazione di Thiago Motta non produce gioco nella ripresa, rischiando in un paio di circostanze: il Monza si fa vivo con conclusioni da fuori ma non crea chance reali. Il successo consente alla Juventus di salire a 31 punti e di rimanere agganciata al treno Champions League. Il Monza di Nesta, con 10 punti, è solo all'ultimo posto. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.