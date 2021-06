Monti Kennedy candidati

Condividi

L’Associazione “Sud, perché no?” con Kerry Kennedy, presidente di Robert F. Kennedy Human Rights, presenta:

The future of South of Italy: how to win inequality

L’appuntamento per domani, mercoledì 23 Giugno, presso Palazzo Ischitella, Via Riviera di Chiaia 270, Napoli.

Saranno tre gli appuntamenti della giornata.

Kerry Kennedy e Riccardo Monti parleranno, infatti, con: Gaetano Manfredi, candidato sindaco di Napoli alle ore 9.00. Con l’Ingegnere Paolo Scudieri, ceo del Gruppo Adler-Hp Pelzer, alle ore 18 e 30 ed ancora con Catello Maresca, candidato sindaco di Napoli alle ore 19.

