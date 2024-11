Montella, il mistero del fiume Calore imbiancato con la soda

1 minuto di lettura

Condividi

Il 22 ottobre, ovvero tre giorni dopo la diffusione via social delle immagini del fiume Calore ricoperto di schiuma bianca (e tossica?), riprese nei pressi del depuratore comunale di Montella, la ditta che gestisce l’impianto rilevava, e comunicava al Comune, il “blocco di n.2 pompe di estrazione del permeato”, plausibilmente dovuto a “elevata usura da normali condizioni d’uso”.

Il giorno seguente, in Consiglio comunale, il sindaco e presidente della Provincia di Avellino tranquillizzava tutti, garantendo sul corretto funzionamento del depuratore. Il motivo della schiuma, stando al suo dire, era riconducibile allo sversamento di soda caustica, utilizzata da un’azienda privata, e su cui erano già in corso accertamenti.

Dopo oltre un mese, i cittadini hanno il diritto di avere dagli amministratori notizie in merito? E, soprattutto, di essere informati su eventuali rischi per la salute e per l’ambiente derivanti da un tale inquinamento che, come facilmente intuibile, travalica persino i confini comunali? Nulla di ciò è stato fatto.

La trasparenza di cui si vanta di praticare l’amministrazione del Bene comune, ancora una volta, viene smentita dai fatti. L’intera comunità, intanto, paga per il servizio di depurazione, anche se le acque immesse nell’ambiente appaiono torbide e maleodoranti, nonché potenzialmente dannose per la pubblica incolumità.

Montella, 27 novembre 2024

Carmine Pascale

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.