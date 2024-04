0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Quando le cose non vanno, meglio lasciar perdere. E' quello che ha pensato Alex Bublik nel disastroso esordio nel Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista kazako, testa di serie numero 16, al primo turno è stato travolto dal croato Borna Coric che si è imposto per 6-1, 6-1 in 1h04'. In una partita senza storia, Bublik ha provato anche a farsi sostituire in campo da una raccattapalle. "Vuoi giocare?", ha detto rivolgendosi alla giovanissima ball girl, che incredula ha raccolto racchetta e palline. Bublik si è schierato a fondo campo come raccattapalle, ma la sostituzione (Video) – tra i sorrisi del pubblico e la perplessità dell'arbitro – non ha prodotto risultati: doppio fallo… —[email protected] (Web Info)

