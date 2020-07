Monte Faito: rinvenute 200 piantine di canapa indiana

Stamattina gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia hanno scoperto e sequestrato, lungo le pendici dei Monti Lattari nei pressi della zona nota come “casa del guardiano”, 200 piante di canapa indiana del peso complessivo di circa 80 Kg, coltivate in un terreno lungo una strada che collega Castellammare di Stabia al Monte Faito.

Caro lettore, ilmonito.it

non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie. La redazione lavora senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulle notizie del territorio. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci. Grazie!