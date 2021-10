Monopattini, stretta pro-sicurezza sull’utilizzo

Condividi

Alla Camera è alle ultime battute il decreto infrastrutture – il provvedimento presentato dal ministro Enrico Giovannini – molte norme sui trasporti di impatto generale. E’ stata approvata una stretta sull’utilizzo dei monopattini: Sul tavolo è in arrivo, con l’approvazione prevista a sera inoltrata, una stretta pro-sicurezza sull’utilizzo dei monopattini con il divieto di parcheggio sui marciapiedi e la previsione di apposite aree di sosta, la riduzione della velocità massima da 25 a 20 chilometri e confisca del mezzo nel caso di modifiche che aumentino le prestazioni. Non passa invece l’estensione dell’uso del casco che rimane limitato a 14 anni come prevedono ora le norme sperimentali.

Previste poi novità su nuovi monopattini che dovranno avere le frecce e la luce di stop posteriore. Sul tavolo della commissione – tra le norme che potrebbero ottenere il via – anche una limitazione alla circolazione di veicoli inquinanti del trasporto pubblico locale.

