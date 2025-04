Monica Setta operata d’urgenza per un’ernia strozzata

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Monica Setta ricoverata d'urgenza e operata per un'ernia strozzata. E' la conduttrice ad aggionare i fan sul problema di salute. "Amici carissimi, come sapete condivido con voi tutto nel bene e nel male perciò vi voglio raccontare cosa mi è successo. Ho avuto improvvisamente dolori fortissimi alla pancia che non passavano con normali antidolorifici così ho deciso di chiamare il mio medico di fiducia il prof Luigi Masoni che, dopo avermi visitato, mi ha ricoverato in clinica dove sono stata operata", scrive su Instagram. "Che cosa avevo e perché tanti dolori da non lasciarmi respirare? Avevo l'intestino bloccato da un'ernia strozzata -spiega la Setta- Non è stata una passeggiata ma il Prof Masoni è sempre una garanzia non per capacità ma anche per sensibilità umana". La conduttrice ringrazia poi la figlia Gaia e il suo compagno: "Grazie a Alessio Vetrano che mi è stato sempre al fianco e ovviamente mia figlia Gaia Torlontano", scrive. La Setta posta, insieme al commento, una foto che ritrae la sua mano con una flebo in un letto d'ospedale. Moltissimi i messaggi di incoraggiamento sotto al post. Tra i tanti Rita Dalla Chiesa, Adriana Volpe, Walter Nudo, Loredana Lecciso e tanti altri. "Sei fortissima, contro ogni avversità. Impossibile sconfiggerti", scrive la figlia, Gaia Torlontano. —[email protected] (Web Info)

