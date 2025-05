Monica Setta, l’imitazione a Gialappashow: “Sembro l’incredibile Hulk, ho ricevuto minacce sui social”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Monica Setta ha criticato, duramente, la sua imitazione a Gialappashow, in onda su Tv8 il lunedì sera. La conduttrice televisiva ha spiegato, in un'intervista rilasciata a Vanity Fair, i motivi per cui non ha apprezzato il modo in cui è stata rappresentata dall'attrice comica

Giulia Vecchio

: un'imitazione che l'ha portata a ricevere "minacce sui social". Monica Setta tiene a specificare che non ha nulla contro la satira: "Sono convinta che faccia bene e che sia nata per dare fastidio e lasciare spiazzati", ma la maniera in cui è stata rappresentata, che lei stessa ha considerato "estrema", le ha creato problemi. "Sembro l'Incredibile Hulk. Milly Carlucci è stata proposta in maniera molto morbida e deliziosa mentre io, che in realtà sono molto minuta e ho il 38 di piede, appaio in maniera volgare. Mi hanno messo il naso adunco – che non ho -, mi hanno invecchiata e imbruttita. Sembro un mostro", ha spiegato la conduttrice a Vanity Fair. Un'imitazione che ha scatenato diverse reazioni sui social: "Ho ricevuto minacce orribili sui social, gente che mi diceva che faccio schifo, che sembro una trans, che devo morire", ha detto Monica Setta confessando di "aver avuto paura, per questo ho fatto un esposto agli uffici della squadra mobile della Questura di Roma contro ignoti". "Sono 40 anni che lavoro: che bisogno c'è di diffamare la mia attività mettendo i piedi in faccia agli intervistati, quasi a dire che le mie interviste vengono fatte con i piedi? Spacciando, poi, donne comuni per vip: questa non è più satira, ma diffamazione", ha aggiunto la conduttrice che non ha pensato neanche per un momento di chiedere la censura: "Non la chiederei per nessuno, soprattutto per dei professionisti veri come i Gialappi". —[email protected] (Web Info)

