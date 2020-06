Monica Sarnelli a “Suoniamo la città”

Sarà Monica Sarnelli la protagonista, giovedì 18 giugno (start alle ore 18 – FB/suoniamola), dell’ultimo incontro dedicato ai “Maestri” programmato con gli studenti dell’Istituto Comprensivo Francesco Di Capua di Castellammare di Stabia.

L’iniziativa si realizza per “Suoniamo la città”, il progetto “eco-musicale” finanziato da MiBACT e SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

“Sono molto contenta – sottolinea la cantante – di avere l’occasione di parlare di musica con dei ragazzi, di condividere con loro esperienze ed affrontare argomenti, come l’ecologia e il rispetto dell’ambiente, che appartengono a tutti noi. Abbiamo bisogno dei ragazzi, sono il nostro futuro, e trovo doveroso dedicare a loro il nostro tempo, tutto il tempo che serve”.

Monica Sarnelli incontrerà online, attraverso l’utilizzo di una piattaforma web dedicata, gli allievi della scuola stabiese, a partire dai componenti della “Di Capua Eco-Logic Orchestra”, l’ensemble nato all’interno del progetto culturale e formativo ideato e diretto dai musicisti Elisabetta Ferraro e Maurizio Capone e realizzato insieme ai docenti musicisti Rosario Minetti, Antonio Del Prete, Lucio Miele.

“Non è la prima volta – aggiunge Monica Sarnelli – che accetto impegni di questo tipo. Lo scorso anno, con il progetto “Note positive” ho tenuto una serie di incontri in diverse sedi scolastiche di Napoli e della sua provincia coinvolgendo tanti studenti su temi molto delicati come il contrasto al bullismo e alla violenza di genere. Credo sia importante, ancor più se sei un personaggio pubblico o un artista, rendersi disponibile a praticare percorsi paralleli di impegno solidale e sociale”.

Sarà l’occasione per i ragazzi di parlare con Monica Sarnelli del suo percorso artistico, dal suo debutto (nel 1981), alla sua carriera da solista e alle sue tante collaborazioni con Gianni Bella, Edoardo Bennato, Peppino Di Capri, Fred Bongusto, Gino Paoli, Gigi D’Alessio, Sal da Vinci, Nino D’angelo, James Senese, tra i tanti, fino a Maurizio Capone e Valerio Jovine. L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook.com/suoniamola.

