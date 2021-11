Mondragone, Piazza: iniziano i lavori del nuovo campo sportivo. Firmato il contratto

Condividi

Firmato stamattina in Municipio il contratto di affidamento dei lavori di ammodernamento dello stadio cittadino d Mondragone, i cui lavori prevedono il rifacimento degli spogliatoi, la realizzazione di quattro torri faro – per l’utilizzo anche notturno – e il nuovo manto erboso in sintetico.

Tali lavori, dell’importo complessivo di circa un milione di euro, permetteranno alla città litoranea di avere uno stadio comunale con pochi eguali nell’intera provincia di Caserta, consentendo – a chi lo utilizzerà in futuro – di non sfigurare con nessun altro competitor sportivo.

“Il finanziamento delle opere, grazie alla forte sinergia istituzionale tra l’Amministrazione Comunale di Mondragone e il Consigliere regionale Giovanni Zannini, segue il filone dei fondi stanziati per le Universiadi del 2019 che, oltre a consentirci il completamento del palazzetto dello sport per più di 400.000 euro, ci ha permesso di intercettare la notevole somma di circa 1.000.000 di euro per completare – definitivamente – l’offerta sportiva dello stadio cittadino, il quale è già dotato di pista di atletica e di tribune coperte sia per i tifosi locali che per gli ospiti. E adesso… AL LAVORO!”, dichiarano il sindaco Virgilio Pacifico e l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Piazza.