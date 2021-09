Mondragone, l’annuncio di Piazza: 1 mln di euro per la messa in sicurezza della casa comunale

Condividi

“Il finanziamento ci consentirà di adeguare, dal punto di vista sismico, lo stabile che ospita la scuola elementare “De Amicis” e la sede municipale”.

“Giornata di gioia oggi per la città di Mondragone: abbiamo ottenuto un finanziamento di € 1.000.000,00 da parte del Ministero dell’Interno per la messa in sicurezza dell’edificio comunale di viale Regina Margherita”.

Ad annunciarlo è Giuseppe Piazza, assessore comunale ai lavori pubblici nella città litoranea.

“Un finanziamento cercato e fortemente voluto per adeguare, dal punto di vista sismico, lo stabile che ospita la scuola elementare “De Amicis” e la sede del Comune di Mondragone.

Con i lavori previsti nel progetto adegueremo strutturalmente un fabbricato che, oggi più che mai, rappresenta la storia recente della nostra città; lavori che consentiranno l’utilizzo dell’immobile per tanti anni ancora, facendolo rimanere al passo con i tempi con le normative vigenti”, conclude Piazza.

