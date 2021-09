Mondragone, l’annuncio di De Luca: ospedale di comunità e primo soccorso in città

Condividi

La soddisfazione di Zannini: ancora una volta la concretezza del Presidente produce fatti e risultati veri per il territorio.

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in occasione della presentazione della coalizione di centrosinistra a sostegno del candidato sindaco di Caserta, ha annunciato il finanziamento del primo ospedale di comunità e di un pronto soccorso di prima emergenza nella città di Mondragone.

Affiancato dal Presidente della VII Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile del Consiglio Regionale della Campania, Giovanni Zannini, il Governatore ha assicurato lo stanziamento di importanti risorse per la realizzazione dell’importante presidio sanitario nella città litoranea.

“Esprimo grande soddisfazione e compiacimento per il risultato notevole in favore della nostra Mondragone; ancora una volta, la concretezza del Presidente De Luca e dell’Amministrazione regionale di cui mi onoro far parte, produce fatti e valorizza le realtà locali e le loro peculiarità, come il turismo nel caso della nostra Città”, dichiara Zannini (De Luca Presidente).

