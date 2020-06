Mondragone, Grant (Lega): Facinorosi di sinistra hanno impedito di parlare a Salvini

“A Mondragone un gruppo di facinorosi di sinistra ha impedito a Matteo Salvini di parlare! Grazie alle forze dell’ordine, che anche oggi, hanno garantito la nostra sicurezza nonostante una violenza inaudita e ingiustificabile dei centri sociali!

Qualcuno ha interesse a non dar voce ai problemi e alle istanze del territorio!”. Lo scrive su Facebook l’eurodeputato della Lega Valentino Grant.

Caro lettore, ilmonito.it

non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie. La redazione lavora senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulle notizie del territorio. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci. Grazie!