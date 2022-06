Mondragone, Cennami: investimenti in cultura ed attenzione alla scuola alla base dell’impegno amministrativo.

Condividi

Riprenderemo a finanziare le campagne di scavo per riportare alla luce aree di grande importanza archeologica, che saranno oggetto di valorizzazione per una reale fruizione.

E’ necessario continuare a pubblicizzare il nostro prestigioso Museo, già sede da tempo di lodevoli iniziative culturali, molte delle quali in collaborazione con diverse Università italiane.

Inoltre, utilizzando il ricavato delle donazioni del 5 per mille dell’IRPEF al Comune, potremmo acquisire e/o riqualificare palazzi e spazi storici (palazzo Falco, casa del filosofo Taglialatela, giardino del palazzo Tarcagnota, palazzo Sementini, etc.).

Per una scuola efficiente e sicura vigileremo sulla reale messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici, per i quali riprenderemo il filo relativo ad un programma di riscaldamento con fonti di energia rinnovabile come il geotermico, oltre a quello solare, etc.