Mondo di Mezzo, Buzzi torna in carcere per un residuo di pena

(Adnkronos) – L’ex ras delle cooperative Salvatore Buzzi torna in carcere. A deciderlo è stato il tribunale di Sorveglianza di Roma che non ha concesso a Buzzi la misura alternativa nell’ambito delle accuse di corruzione per le quali era stato condannato nel processo ‘Mondo di Mezzo'. Buzzi dovrà scontare un residuo di pena di 4 anni. "Sono indignato" commenta il difensore, l'avvocato Alessandro Diddi. "Il tribunale di Sorveglianza oggi ha dimostrato di preoccuparsi di garantire una punizione e non di apprezzare, come dovrebbe, il percorso rieducativo che Buzzi aveva già avviato da quasi due anni partecipando attivamente alle attività di recupero previste dall’associazione alla quale era stato assegnato". Così all’Adnkronos l’avvocato Piergerardo Santoro difensore, insieme al collega Diddi, di Salvatore Buzzi. "Peraltro – aggiunge – il Tribunale è pervenuto a questa decisione mettendo astrattamente in dubbio la veridicità di certificati medici emessi dalla Asl". —[email protected] (Web Info)

