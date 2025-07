Mondiali Singapore, un virus frena gli Stati Uniti: mezza squadra con gastroenterite

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un virus mette in difficoltà gli Stati Uniti ai Mondiali di nuoto di Singapore 2025. Usa Swimming, la federnuoto a stelle e strisce, ha confermato le notizie secondo cui alcuni membri della squadra sono reduci da una gastroenterite acuta, secondo quanto riportato dall'emittente pubblica statunitense NPR. Nikki Warner, direttrice senior della comunicazione di Usa Swimming, ha spiegato in una dichiarazione citata da NPR che "coloro che presentavano sintomi" stanno ricevendo cure, senza specificare quali nuotatori siano stati colpiti o come si siano ammalati. Secondo news diffuse da media americani, i problemi sarebbero iniziati una settimana fa nel raduno di Phuket, in Thailandia: il virus avrebbe colpito circa metà della squadra. Lo staff medico della squadra ha consigliato agli atleti "ulteriori misure preventive e di recupero", ha aggiunto Warner. La squadra "pianifica di gareggiare e dare il massimo per il resto della competizione", ha dichiarato Warner, secondo NPR. La gastroenterite acuta, un'infiammazione dello stomaco e dell'intestino, è solitamente causata da virus come il Norovirus o batteri come l'Escherichia coli. Sabato, la medaglia d'oro nei 100 metri farfalla a Parigi, Torri Huske, non ha nuotato "per dare priorità agli impegni nella staffetta 4×100 metri stile libero", ha dichiarato Usa Swimming. Anche Claire Weinstein si è ritirata dai 400 metri stile libero. Diverse nuotatrici statunitensi hanno ottenuto risultati inferiori alle aspettative domenica e lunedì mattina. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

