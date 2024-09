Mondiali di ciclismo, Pogacar trionfa nella prova in linea e conquista la maglia iridata

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Tadej Pogacar vince i Mondiali di ciclismo 2024 e arricchisce il suo incredibile palmares con la maglia iridata. Lo sloveno trionfa nella prova in linea di Zurigo coronando una stagione stellare dopo i successi al Giro d'Italia e al Tour de France. Pogacar scatta a 100 km da traguardo e vola per oltre 50 km in solitaria. Argento all'australiano Ben O'Connor e bronzo all'olandese Mathieu Van der Poel. "L'attacco a 100 km dal traguardo? La gara stava prendendo una piega che un po' mi preoccupava, non so cosa mi è passato per la testa ma sapevo che qualcosa dovevo fare: per fortuna ho fatto la cosa giusta", dice l'iridato. "Dopo il Giro e il Tour ho deciso di concentrarmi su un solo obiettivo e questo poteva essere solo il campionato del mondo. È la prima volta che arrivo davvero pronto all'appuntamento iridato e sono davvero felice per questa vittoria", aggiunge il 26enne sloveno. —[email protected] (Web Info)

