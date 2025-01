Monda e Camodeca vincono a New York

3 minuto di lettura

La coppia formata da Massimiliano Monda e Andreana Camodeca sul dancefloor di New York in America ha vinto l’oro, nella categoria WDSF AMATEUR RISING STAR LATIN .

Si e’ tenuto dal 16 al 19 gennaio 2025 un evento di rilievo internazionale “THE MACNSYUSADANCE ” organizzato da Daphna Locker , Renata Shvarts e Lisa Spencer. Un evento che ha visto protagoniste coppie provenienti da diverse parti del mondo , Danimarca, Italia, Canada , Irlanda, Austria, United States, Germania , Francia, Ucraina.

Si è trattato di una settimana molto importante per la carriera di Andreana Camodeca e Massimiliano Monda.

La coppia di sportivi, infatti, ha ottenuto diversi risultati di rilievo internazionale nell’ ultimo periodo.

2° classificati lo scorso 12 novembre a Skopje in Macedonia nella categoria wdsf adult international open latin, 1 classificati il 30 novembre a carlow in irlanda nella categoria wdsf adult latin international open latin e finalisti il 15 dicembre a zagabria nella categoria wdsf adult international open latin .

La competizione a New York è stata molto combattuta. La svolta è arrivata nel turno della finale dove la classe, l’eleganza, la sensibilità artistica e sportiva di Massimiliano e Andreana hanno fatto la differenza staccando nettamente in classifica le coppie rivali permettendo loro di aggiudicarsi un oro che li colloca sempre di più fra le coppie più titolate e vincenti della wdsf categoria amatori latino.

“La danza è un viaggio meraviglioso. Talmente meraviglioso che può regalarti esperienze uniche e inaspettate come poter gareggiare dall’altra parte del mondo. Realizzare un sogno…

Ballare a New York! Non ci sono parole sufficienti per descrivere le emozioni vissute in questi giorni.

È proprio vero: “se puoi sognarlo, puoi farlo” dicono Massimiliano e Andreana.

Con loro li in quel posto magico sono approdati anche parte dei loro allievi che hanno dimostrato talento e determinazione.

Gaia Giordano , 11 anni , classe , eleganza e talento , nella categoria SOLO JUNIOR I WDSF LATIN vince ben 6 medaglie d’oro affrontando tantissimi turni durante tutta la competizione sfidandosi con atlete proveniente da diverse parti del mondo.

DICONO GLI INSEGNANT I : Gaia e’ un allieva che tutti vorrebbero avere, educata , super determinata e tanto talento. Ogni giorno in sala dimostra tutta la voglia di crescere ed impegnarsi e gia raggiungere questi grandissimi traguardi in questa tenera eta’ per noi insegnanti e’ motivo di vero orgoglio. Siamo tanto felici di sostenerti in questo bellissimo percorso che hai deciso di intraprendere , noi con te cercheremo di aiutarti nella crescita .

Vincenzo Grottola e Letizia Costanza raggiungono la finale nella categoria AMATEUR UNDER 21 CHAMPIONSHIP LATIN , due ragazzi entrambi 17 anni che ballano da diversi anni in coppia e che sin da subito hanno dimostrato su ogni palcoscenico la bravura e la dedizione che impiegano in questo sport.

Siamo molto soddisfatti del percorso che state affrontando e delle crescita che state avendo giorno dopo giorno.

Insomma facciamo un in bocca al lupo ai due atleti Massimiliano e Andreana per i prossimi traguardi che affronteranno in giro per il mondo.

