Molichrom: Sguardo sul Quartiere grazie a Fondazione Banco di Napoli

Condividi

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE

Martedì 21 novembre 2023 ore 10,30

Via Emilia, 2 Campobasso

Sarà presentato martedì 21 novembre alle ore 10,30 presso gli spazi dell’Istituto Comprensivo “Francesco Jovine” in Via Friuli Venezia Giulia a Campobasso, il progetto “Molichrom: sguardo sul quartiere”, laboratorio fotografico di comunità che coinvolgerà per una annualità venti ragazze e ragazzi del popoloso quartiere del capoluogo regionale sulla street photography e sui risvolti sociali e artistici della fotografia.

Alla conferenza stampa parteciperanno il presidente della Fondazione Banco di Napoli Orazio Abbamonte, i consiglieri generali FBN Maria Vittoria Farinacci e Luigi Perrella, il direttore artistico Eolo Perfido, il presidente Aps Tèkne Michele Messere, la presidente dell’Associazione San Giovanni, Carmen Gioia e la dirigente scolastica IC Jovine Anna Gloria Carlini.

“Molichrom: sguardo sul quartiere” è una iniziativa dell’Associazione di promozione sociale Tèkne, realizzata grazie al contributo della Fondazione Banco Napoli. Partner dell’iniziativa l’Associazione Il Mio Quartiere San Giovanni e la preziosa collaborazione dell’Istituto Comprensivo Francesco Jovine.

Il progetto educativo ed artistico di street photography illustrato questa mattina a Campobasso dal presidente dell’Aps Tèkne Michele Messere e del direttore artistico Eolo Perfido, ha visto l’intervento del professore Orazio Abbamonte, presidente della Fondazione Banco di Napoli e dei consiglieri generali FBN Maria Vittoria Farinacci e Luigi Perrella.

Un percorso che si svolgerà per un’annualità prevalentemente sul territorio del quartiere San Giovanni di Campobasso, che ingloba una delle zone più popolose e densamente abitate della città, sviluppatasi con estrema rapidità dagli anni ’80. Un luogo sul quale sono emerse realtà come l’Associazione “Il mio quartiere San Giovanni”, che ha svolto e continua a svolgere un ruolo determinante di stimolo, presenza e accompagnamento nell’attivazione di percorsi virtuosi culturali ed educativi.

In questo contesto urbano la Street art ha assunto una grande importanza negli ultimi anni grazie all’opera dell’Associazione Malatesta: quelli che prima erano grigi palazzoni sono ora opere d’arte conosciute e riconosciute in tutto il mondo, divenute oggetto di visite scolastiche provenienti da tutta Italia.

Obiettivo del progetto è di contribuire sempre di più alla costruzione di una “comunità” e di una rete solidaristica di intervento e di crescita della comunità stessa, che possa offrire ai più giovani gli strumenti per leggere la fotografia e comprendere le differenze tra i diversi generi, così da diventare essi stessi non solo fruitori, ma anche soggetti e elaboratori di percorsi fotografici nel corso degli anni.

In questa direzione Molichrom: sguardo sul quartiere presenta una serie di iniziative laboratoriali, che si rivolgono a venti ragazzi dai dieci ai diciassette anni e che diventeranno il fulcro intorno al quale ruoteranno una serie di altre iniziative, tra cui una mostra per la quarta edizione di Molichrom 2024, individuati grazie all’aiuto di associazioni e istituzioni che già da tempo operano nel quartiere.

IL PERCORSO

I/le partecipanti saranno introdotti alla Street Photography, un genere fotografico che da più di 100 anni racconta la nostra quotidianità e quanto di straordinario ci circonda senza a volte accorgercene. I ragazzi e le ragazze impareranno a cercare e riconoscere gli attimi di bellezza che si manifestano come sussurri tra i rumori della città. Capiranno che la fotografia non è solo forma, ma può essere delicata poesia visuale i cui versi sono ombre, movimenti e sguardi. I loro sensi saranno stimolati con l’obiettivo di renderli sensibili a tutte quelle sfumature del reale che a volte si celano nascosti agli occhi di chi non è predisposto a vederli. Si toccheranno i vari generi della Street Photography come anche il Ritratto di Strada, parte integrante di questa disciplina e banco di prova di qualità non solo strettamente fotografiche ma anche di relazione.

Per rendere ancora più accessibile il workshop, i docenti costruiranno un percorso ad hoc da poter svolgere utilizzando il più comune dei mezzi fotografici ovvero il proprio telefono cellulare, non più solo uno strumento da puntare a se stessi ma una lente da dirigere verso l’esterno alla ricerca di stimoli e opportunità spesso a portata di mano ma non per questo facilmente accessibili senza i giusti strumenti culturali.

IL PROGETTO

Le attività saranno divise in due momenti:

– la Formazione

– il Laboratorio Permanente

La Formazione: un workshop di due giornate (21 e 22 novembre) durante le quali Eolo Perfido, uno dei maestri italiani più conosciuti nell’ambito della Street Photography costruirà un percorso dedicato ad una nuova generazione di fotografi, futuri testimoni di un mondo in continuo cambiamento. SI tratteranno non solo argomenti di tecnica e di stile fotografico ma anche “il punto di vista”, per permettere loro di vivere coscientemente l’atto della Memoria che si fa Immagine.

PROGRAMMA WORKSHOP

21 novembre

Scoperta della Street Photography

15:00 – Introduzione alla Street Photography – Storia e concetti base

16:00 – L’arte di osservare: Esercizi pratici per migliorare la percezione visiva

17:00 – La tecnica fotografica in Street Photography

18:00 – L’importanza della luce e delle ombre nelle immagini di strada

22 novembre

Esplorazione e Pratica

15:00 – La Street Photography come espressione artistica- Il ritratto di strada – Catturare l’essenza delle persone

16:00 – Uscita sul campo – Esplorazione guidata in gruppo per catturare le immagini

18:00 – Condivisione e critica delle immagini catturate

Il Laboratorio Permanente consisterà in una piattaforma social dove i/le ragazzi/e potranno inviare le loro migliori fotografie e condividerle online sul sito del progetto. Saranno create delle collezioni sotto forma di gallerie tematiche che testimonieranno la crescita e la presa di coscienza del potenziale di uno strumento così diffuso ma poco conosciuto e approfondito come la fotografia. Un’esperienza dedicata alla crescita personale dei/delle ragazzi/e a cui verrà spiegato come la fotografia possa aiutarci ad interagire con le persone, i luoghi e le diverse culture.

I DOCENTI E RESPONSABILI DEL PROGETTO

Eolo Perfido

E’ uno degli street photographer italiani più conosciuti e stimati e dal 2014 è Leica Ambassador oltre che docente di Street Photography presso la prestigiosa Leica Akademie.

Si occupa da molti anni di formazione fotografica ed ha alle spalle decine di workshops internazionali di Ritratto, Street Photography e Post Produzione Digitale.

Dal 2019 fonda ExibartStreet (www.exibartstreet.com) una delle più importanti riviste online di Street Photography al mondo. E’ il direttore artistico di Molichrom: festival della fotografia nomade. www.eoloperfido.com

Associazione di promozione sociale Tékne

Associazione culturale nata nel 2015 e da allora si è impegnata nel contesto molisano nella promozione e organizzazione di eventi culturali quali: “Festival per l’infanzia – Per un palmo di naso”, “Mostra Fotografica – Non aprire che allo scuro”, “Incontri Internazionali di Poesia”, “Molichrom – edizione 2021 – 2022 – 2023”. www.teknearts.it

PARTNER

Associazione “il nostro quartiere S.Giovanni – E.T.S.”

L’associazione “Il Nostro Quartiere S.Giovanni ” è un aggregazione di volontari associatisi con lo scopo di migliorare la qualità della vita nel Quartiere S.Giovanni di Campobasso. Fin dalla sua nascita, nell’ottobre 1995, l’Associazione si è attivata affinché le realtà del vivere quotidiano del quartiere fossero portate a conoscenza dell’amministrazione cittadina, con lo scopo di migliorare la qualità della vita nel quartiere, attraverso un’azione costruttiva, instaurando un rapporto costante, di stimolo e controllo con le istituzioni.