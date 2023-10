Moiano (BN) il Quadrifoglio inaugura l’asilo nido “Mammolo”

Condividi

Ronghi: “Orgogliosi di questa nuova gestione. Lo faremo con grande senso di responsabilità e con l’esperienza ormai trentennale che la nostra Cooperativa ha nel settore”.

E’ in programma per domani, 24 ottobre 2023, in via della Valle, la festa dell’accoglienza dell’ Asilo Nido Mammolo che insisterà sul territorio di Moiano – Ambito B03 affidato, a margine di un bando con evidenza pubblica, alla Cooperativa Sociale “il Quadrifoglio“.

L’asilo ospiterà 15 bambini tra 0 ed i 36 mesi e sarà totalmente gratuito per le famiglie degli stessi.

“Con questo progetto metteremo in campo un servizio di supporto costante alle famiglie del territorio, nonché garantiremo il benessere psicofisico dei bambini e lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali”, ha fatto sapere in una nota Lidia Ronghi, Presidente de il Quadrifoglio.

“Assicureremo inoltre – ha concluso la Ronghi– la cura dei piccoli mediante un affidamento quotidiano e continuativo a specifiche figure professionali. Lo faremo con grande senso di responsabilità, dedizione ed esperienza nel settore”.