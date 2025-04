Modis, da aprile torna la musica sea front. Ad agosto Claudio Cecchetto

3 minuto di lettura

Casal Velino (Sa), 10 aprile 2025 Con l’arrivo della primavera, il Modis Music Club di Casal Velino si prepara a inaugurare la tanto attesa Spring Session 2025. Il programma di eventi prenderà ufficialmente il via nel weekend di Pasqua, offrendo una serie di appuntamenti imperdibili che animeranno la location, arricchita da una nuova garden area dedicata ai dj set esclusivi.

La stagione prende il via con una line-up di artisti di spicco nel panorama musicale: sabato 12 e domenica 13 aprile in consolle salirà JO LA.MA., noto per la sua capacità di coinvolgere il pubblico con dj set energici e selezioni musicali ricercate. A seguire toccherà dj Nanni. Da oltre vent’anni si esibisce in numerosi locali dell’area metropolitana di Napoli e in tante regioni italiane. I suoi lavori hanno ricevuto apprezzamenti da artisti del calibro di Roger Sanchez, Marco Carola e Richie Hawtin. Venerdì 18 aprile sarà la volta di FE.MA., artista emergente che sta rapidamente guadagnando consensi nella scena elettronica italiana. Sabato 19 aprile torna in consolle JO.LA.MA., pronto a far ballare nuovamente la pista del Modis Music Club.

PASQUA E PASQUETTA CLUBBING HOUSE FRONTE MARE La domenica di Pasqua, 20 aprile, l’ospite speciale della serata sarà Fernando Opera, deejay e produttore napoletano con una carriera trentennale alle spalle. È stato uno dei primi DJ napoletani a esibirsi in club italiani di prestigio come Pacha, Alien, Matis, Sixth Sense e Paradiso, diventando alla fine degli anni ’80 un’icona del clubbing house. Lunedì 21 aprile (Pasquetta) evento speciale no stop dalle 12 alle 24 con le performance di JO.LA.MA. e due deejay di chiara fama. Alex Colle, dj e produttore che ha trasformato la sua passione per l’house music in una carriera internazionale. Ha mosso i primi passi all’Havana Club e successivamente su Radio Ibiza, emittente simbolo dell’elettronica nel Sud Italia. Brani come “You In My Universe” e “Let Me See You Move It” hanno scalato le classifiche, mentre il remix di “On and On” di Agnes ha ottenuto oltre 100.000 visualizzazioni in pochi giorni. Vent’anni di carriera, porterà al Modis il suo progetto, Lexa Hill, con il quale ha deciso di ripartire dalle radici dell’house underground, ispirato dai party warehouse e dai vinili old school, creando produzioni che fondono elementi post-disco con beat tech-house e voci funk. Chiude la triade Lorenzo Rumi, punto di riferimento nella scena musicale romana, ha collaborato con alcuni dei più quotati artisti internazionali, tra cui Solomun, David Guetta, Bob Sinclar, Jamie Jones e molti altri. Come produttore, ha firmato il singolo “So Far Away” insieme a Martin Solveig e ha realizzato diverse tracce di successo. Attualmente è resident e direttore artistico del Balagan di Roma.

La programmazione del Modis Music Club prosegue venerdì 25 aprile ancora con JO.LA.MA e sabato 26 aprile con un ospite speciale, Kananda Dominic, tra le Top 100 dj nella classifica DJane, ha suonato in alcuni dei locali più prestigiosi al mondo, tra cui il Twiga di Montecarlo, il celebre Twiga di Forte dei Marmi, la storica Capannina di Forte dei Marmi, e ha portato il suo sound nelle notti leggendarie di Cavo Paradiso Mykonos. La sua musica, un mix travolgente di energia e classe, ha reso Kananda una delle dj più ricercate nel panorama internazionale, con un seguito sempre crescente sulle principali piattaforme digitali.

CLAUDIO CECCHETTO Ma non è tutto. Il direttore artistico Stefano Di Nicuolo ha svelato che anche la stagione estiva in arrivo si colorerà delle Notti Rosa, una programmazione tutta al femminile che vedrà in consolle dj influencer più cool della scena internazionale. Infine spoilera già il nome del grande ospite che infiammerà l’estate del club: Claudio Cecchetto, protagonista di uno spettacolare Deejay Show previsto per agosto.

