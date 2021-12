Modelli imprenditoriali della pasticceria fra tradizione e innovazione: UNIGUS animerà il workshop presso il Castello di Acerra

Condividi

I.T.I.A. (Intese Territoriali di Inclusione Attiva) avvia l’inizio dei “Workshop modelli di impresa” con un “Laboratorio di modelli imprenditoriali della pasticceria fra tradizione e innovazione” che si svolgerà mercoledì 15 dicembre – dalle ore 14:30 alle ore 17:30 – presso il Castello di Acerra. Tale workshop sarà animato dal pasticciere Pasquale Avolio, membro dell’Unione Pasticcieri Campani, sodalizio a sua volta partner dell’Università dei Gusti e dei Saperi.

UNIGUS in tale occasione consegnerà ai partecipanti un kit con tutto l’occorrente per realizzare la torta oggetto del workshop a casa propria. Tale kit è stato assemblato in collaborazione con alcuni partner di UNIGUS, ovvero: Caffè Borbone, Agroavicola Colella, Agugiaro & Figna.

L’evento, ad adesione gratuita, è realizzato in collaborazione con il Comune di Acerra.

Il progetto I.T.I.A. è finalizzato alla costituzione di Intese Territoriali di Inclusione Attiva per l’attuazione di misure di contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di Centri Territoriali di Inclusione.

L’iniziativa è finanziata dal P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6 -7, AZIONI 9.1.2 -9.1.3 – 9.2.1 – 9.2.2 (DGR n. 317 del 31/05/2017). CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE ATTIVA N20.

L’Università dei Gusti e dei Saperi è nata nel 2019 per volontà di imprenditori già attivi nel campo della formazione e dell’enogastronomia, che hanno voluto creare un polo didattico rivolto (senza discriminazioni di razza, età, condizione sociale) a coloro che intendono lavorare nell’affascinante, ma complesso, mondo del food. UNIGUS è un “laboratorio” di idee e di competenze. Un luogo, un concetto, un progetto formativo e associativo dove – attraverso corsi base e di primo livello, masterclass, lezioni teorico/pratiche, qualifiche professionali, convegni, eventi, corsi professionali – ci si adopera per una vera cultura capace di farsi prassi e competenza nel mondo dell’alimentazione.

More info: www.unigus.it