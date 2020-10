Moda, il fondo Fortitude 1780 entra nel progetto Intrepid

Cresce il progetto “Intrepid”, brand di moda lanciato mesi scorsi dalle imprenditrice Francesca Gambarini, fidentina, e Carlotta Maffini, bussetana. L’iniziativa ha infatti attirato l’attenzione del fondo di investimento Fortitude 1780, rappresentato dal parmigiano Stefano Rusca, che ha deciso di investire in Essex. Rusca farà parte del consiglio di amministrazione della società insieme a Gambarini e Maffini. “Abbiamo sposato il progetto di Intrepid perchè siamo convinti che abbia grosse potenzialità e grossi margini di crescita – spiega Rusca – . Nel prossimo futuro tanti dei nostri acquisti verranno fatti online: il Made in Italy nella moda è sinonimo di qualità, artigianalità e unicità. Lavoreremo per dare a Intrepid un’identità sempre più forte e riconoscibile”. L’ingresso di Fortitude nella società non è l’unica novità che riguarda Intrepid. “Stiamo ultimando la nuova collezione autunno/inverno – annunciano Gambarini e Maffini – . Sarà una collezione total look e alle tshirt aggiungeremo felpe, leggings e altri capi. Ringraziamo Fortitude per aver sposato il nostro progetto: il loro ingresso nel capitale societario ci consentirà di predisporre importanti investimenti di marketing e di strutturare al meglio il brand Intrepid. Sarà un lavoro lungo ed impegnativo, ma le sfide non ci spaventano, anzi sono per noi uno stimolo ad andare avanti”. Maratona di New York docet.