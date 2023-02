Moda 2023 in stile marinaro: come creare un look estivo

Lo stile marinaro, segnato dalla presenza dei completi a righe e dai simboli del mondo marinaresco, torna anche nel 2023. L’estate del nuovo anno porterà il pubblico a sperimentare ancora con questo stile, tornando a divertirsi e sorprendere.

Borsa di Braccialini – Scatoletta di sardine

Agli inglesi si deve l’introduzione del classico colletto alla marinara e dei pantaloni dal taglio ampio, mentre dobbiamo ringraziare i francesi per il capo più iconico di tutto il guardaroba d’ispirazione nautica: la maglia a righe.

Originariamente indossata dai pescatori della Bretagna, la chemise breton o marinière venne indossata per la prima volta dalla marina francese nel 1858. La famosa maglia a righe, fatta di colori perfettamente in contrasto tra loro, migliorava significativamente la visibilità in caso di uomo a mare e, contemporaneamente, rendeva omaggio alle 21 vittorie ottenute da Napoleone contro l’Inghilterra grazie alle sue 21 strisce.

Nel 1917, Coco Chanel decise di riprendere il capo e trasformarlo in un vero e proprio marchio di fabbrica; un scelta destinata a conquistare volti noti del cinema come Audrey Hepburn, Brigitte Bardot e James Dean.

Trend 2023 per lo stile marinaro

Uno dei vantaggi principali associati allo stile marinaro è la sua capacità di “ritornare”. La semplicità delle righe e l’eleganza del blu navy conquistano tutti, a prescindere dall’età e dallo stile di riferimento.

Un look marinaro con borsa di ERMANNO Ermanno Scervino

Per il 2023, due sono i trend che ritornano di moda e che vale la pena tenere sotto controllo, avvicinandosi allo stile e ai suoi punti di riferimento:

– Vestiti a righe o blu marino:

Come sempre quando si parla dello stile marinaro, i vestiti a righe non possono mancare. Abbiamo visto insieme qual è l’origine della famosa maglia, che può essere acquistata nel classico abbinamento bianco-blu, o nella versione bianco-rosso;

– Borse a righe o di colore blu navy (oppure borse con simboli del mondo marinaresco):

Gli zaini a righe sono perfetti per il periodo estivo, per le uscite sotto al sole e le giornate in spiaggia.

Zaino di Braccialini

Allo stesso tempo, le borse con i simboli del mondo marinaresco (catene, ancore, conchiglie, ecc) permettono di rivoluzionare il proprio look e renderlo ancora più divertente e originale.

