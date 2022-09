Mocerino: “In Campania nascera’ la ‘Settimana per la promozione dell’impegno civico e politico’. Per parlare ai giovani e vincere l’astensionismo”

Condividi

“La Proposta di Legge che ho presentato è finalizzata alla promozione della partecipazione attiva alla vita pubblica”. Così Carmine Mocerino, Capogruppo della formazione “De Luca Presidente” in Consiglio regionale della Campania, che ha depositato l’iniziativa legislativa in materia di “Promozione della diffusione dell’impegno civico e politico nei cittadini campani”.

“L’obiettivo, ambizioso, è stimolare l’interesse per la vita pubblica, vincere l’astensionismo, sollecitando i più giovani all’impegno. Lavoreremo – ha aggiunto – per coinvolgere nel progetto le Scuole, le Università, il mondo dell’Associazionismo. Incoraggeremo la nascita di laboratori di idee e proposte”.

“Nascerà, in Campania, la “Settimana per la promozione dell’impegno civico e politico”, sarà l’avvio di una nuova stagione, sarà il tentativo di avvicinare le giovani generazioni alla Politica ed alle Istituzioni. Sarà un percorso che camminerà sulle loro gambe attraverso le loro idee”.