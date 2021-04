Mocerino (De Luca Presidente) “Avanti con Sputnik per tutelare più cittadini”

Condividi

“Bene fa la Giunta regionale a muoversi per ottenere più vaccini”. È la posizione di Carmine Mocerino, capogruppo della formazione ‘De Luca Presidente’ in Consiglio regionale della Campania.

“Insistere con Sputnik, ricevute tutte le autorizzazioni, servirebbe – dice – per tutelare più cittadini. Ottenere queste dosi non è rinunciare al piano nazionale o ad altri vaccini. È, semplicemente, fare qualcosa in più”.

