Il Sud, l’occupazione, le imprese e i lavoratori: il Consiglio dei Ministri dà il via libera al decreto di agosto e per le nostre terre si aprono possibilità storiche”. Ne è convinta Giordana Mobilio, candidata Pd alle prossime elezioni regionali in Campania. In poche righe, commentando i contenuti del decreto, esprime la sua idea per far ripartire il sud e la Campania.

Source