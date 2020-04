Coronavirus, Nappi “Lite De Luca Provenzano occasione per bella risata”

Condividi

“Se non vivessimo una stagione tragica, la lite tra il presidente De Luca e il ministro Provenzano sarebbe l’occasione per farsi una bella risata. Da un lato, la Campania che annuncia bandi e sostegni con risorse che non ha. Dall’altra, il governo che, sapendo che la Campania i fondi europei non li aveva usati in 5 anni, quei soldi li vuole usare lui per finanziare misure per il resto del Paese. E mentre si scambiano insulti sui social e carte bollate, la miseria aumenta e l’economia precipita sempre di più.

Siamo stufi di sceriffi con le stellette di cartone e di finti compassionevoli. La Campania vuole meno annunci e più ai fatti”.

Lo scrive in una nota Severino Nappi di Il Nostro Posto.