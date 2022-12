Mister Italia si unisce alla famiglia Mister Supranational

Condividi

Gerhard Parzutka von Lipinski, Presidente dell’organizzazione Mister Supranational, è lieto di annunciare che l’organizzazione Mister Italia, sotto la direzione di Dario Diviacchi, si è unita al concorso Mister Supranational dalla 7a edizione, quella del 2023. Il concorso Mister Supranational ha preso il via nel 2016 come versione maschile del già consolidato concorso Miss Supranational. Nel giro di pochi anni, il concorso si è distinto da tutti gli altri concorsi maschili simili in termini di valore della produzione, scenografia e formato unico. La trasmissione dal vivo viene trasmessa in più di 100 paesi e la diretta online copre spettatori in paesi di tutto il mondo. Mister Supranational è una piattaforma per uomini ambiziosi e stimolanti di età compresa tra i 20 e i 34 anni. Mentre loro aspirano a trasformare i propri obiettivi personali in sogni, sono anche incoraggiati a ispirare gli altri attraverso le proprie storie. Ad ogni concorrente è inoltre richiesto di presentare un progetto di servizio alla comunità chiamato “From the Ground UP” in cui mostrare cosa sta facendo per la sua comunità. I vincitori del concorso Mister Supranational sono arrivati ​​dal Messico, Venezuela, India, Stati Uniti d’America e Perù. Il Mister Supranational in carica, il cubano Luis Daniel Galvez, cederà il suo titolo al prossimo Mister Supranational nel luglio 2023 in Polonia.

