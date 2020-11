Mister Italia: questi i primi classificati della settimana scorsa

Condividi

In attesa delle fasi finali, il ciclo di selezioni online di Mister Italia 2020 si è concluso ieri. La versione virtuale del concorso, nata a febbraio in seguito al blocco delle selezioni dal vivo dovuto al Covid, si sviluppa in due categorie che sono Mister Italia Web e Mister Italia Like. I titoli di Mister Italia Web 1°, 2° e 3° classificato vengono assegnati sulla base dei voti espressi da una giuria di addetti ai lavori che effettua la scelta dopo aver visionato il materiale fotografico dei vari concorrenti in gara. I vincitori della settimana appena passata sono:

Mister Italia Web 1° class., Giacomo Barnaba, 21 anni, Monopoli (BA)

Mister Italia Web 2° class., Cosimo De Tommaso, 21 anni, Oria (BR)

Mister Italia Web 3° class., Brian Vattanak, 24 anni, Vicenza

Completamente diverso è il sistema di assegnazione dei titoli di Mister Italia Like, questi tre vengono attribuiti ai concorrenti che, sui social di Mister Italia, totalizzano il maggior numero di like. Questi i nuovi primi classificati.

Mister Italia Like 1° class., Matteo Caruso con 1494 like, 19 anni, Palermo

Mister Italia Like 2° class., Diego Spiego con 491 like, 29 anni, Roma

Mister Italia Like 3° class., Gian Kara con 345 like, 31 anni, Pollezza (CO)

Mister Italia è un concorso di bellezza maschile nato nel 1983 ed è collegato ai maggiori male beauty contest mondiali quali Mister Mondo, Mister Universo, Mister International e altri ancora. A Mister Italia possono partecipare ragazzi dai 16 ai 33 anni, italiani o regolarmente residenti in Italia da almeno 1 anno. Per coloro che volessero iscriversi possono farlo con un click sul tasto ISCRIVITI presente in tutte le pagine Facebook del concorso https://www.facebook.com/www.misteritalia.org/ oppure mandando un WhatsApp al 331.8418444

