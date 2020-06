Mister Italia Online: I vincitori dell’ultima selezione

Condividi

Mister Italia Web 1° class., Daevid Karlo Sarmiento, 20 anni, Cavaglia (BL)

Mister Italia Web 2° class., Riccardo Saraca, 28 anni, Roma

Mister Italia Web 3° class., Mirko Di Pierro, 25anni, Milano

Mister Italia Like 1° class., Luca Palmisano, 21 anni, Fasano (BR)

Mister Italia Like 2° class., Davide Cascini, 19 anni, Sant’Arcangelo (PT)

Mister Italia Like 3° class., Emanuele Scarciglia, 19 anni, Surbo (LE)

In attesa della finale nazionale di Mister Italia che si terrà a Lignano Sabbiadoro (UD) dal vivo, continuano le selezioni online del più importante concorso di bellezza maschile italiano abbinato tra l’altro ai maggiori male beauty contest mondiali quali Mister Mondo, Mister Universo e altri ancora. I vincitori della settimana scorsa per il titolo Mister Italia Web, titoli assegnati dalla giuria tecnica, sono: 1° classificato Daevid Karlo Sarmiento 20enne di Cavaglia (Biella) con papà filippino mamma italiana. Alto 1.80, capelli neri e occhi marrone, del segno del capricorno, si definisce: ambizioso, attento, e abile. Alterna il lavoro di cuoco e quello di modello. Tifoso del Milan pratica il calcio e il basket. I suoi idoli sono Morrisette per la canzone e Derek Ramsey per il cinema e la tv. In seconda posizione si è piazzato Riccardo Saraca di Roma, 28enne alto 182 con capelli castani e occhi marrone, anche lui del capricorno. Riccardo si presenta come un ragazzo determinato, empatico e solare. Fa il personal trainer e ama la musica rock, i suoi idoli musicali sono infatti gli AC/DC e i Queen. Gli sport preferiti e praticati sono il surf, il kite surf e lo snowboard. Mister Italia Web 3° classificato è Mirko Di Pierro, 25enne di Milano, alto 1.78, capelli e occhi neri, lavora per un’agenzia di eventi e spettacoli, ama il calcio che è lo sport che pratica, tra i suoi progetti c’è anche la professione di calciatore. Gli sportivi/calciatori preferiti sono Ibrahimovic, Kaka e Ronaldo. Gli aggettivi che ha scelto per presentarsi sono: umile, testardo e orgoglioso.

I tre titoli di Mister Italia Like subordinati ai like ricevuti sui social del concorso sono andati a: Luca Palmisano che con 687 like si è guadagnato la prima posizione. Luca è di Fasano (BR), è iscritto alla facoltà di scienze motorie, fa il bagnino, ha 25 anni, è alto 178, ha capelli castani e occhi marrone ed è segno dei pesci. Con 571 like Davide Cascini si è piazzato in seconda posizione. Davide ha 19 anni, è alto 186, capelli castano chiari e occhi verdi si alterna tra lo studio (è iscritto a ragioneria) la musica e la moda. Ha partecipato come concorrente all’ultima edizione di “Amici” di Maria De Filippi dove spera di ritornare anche nella prossima. Lo sport prediletto e praticato e il calcio. In terza posizione è risultato Emanuele Scarciglia 19enne di Lecce alto 187. Emanuele che è uno studente maturando che vorrebbe diventare un modello e un attore. Capelli e occhi castani, del segno dei pesci, si definisce socievole, buono e ambizioso. I primi classificati per la categoria Mister Italia Web accederanno direttamente alle fasi nazionali in programma in Friuli Venezia Giulia con finale a Lignano mentre i tre Mister Italia Like si rimetteranno in gara in una finale nazionale di questo titolo, finale che si terrà rigorosamente online e che darà diritto ai primi classificati di accedere alle fasi nazionali live. A Mister Italia possono partecipare ragazzi dai 16 ai 33 anni, italiani o regolarmente residenti in Italia da almeno 1 anno. Per coloro che volessero iscriversi possono farlo con un click sul tasto ISCRIVITI presente in tutte le pagine Facebook del concorso https://www.facebook.com/www.misteritalia.org/ oppure mandando un WhatsApp al 331.8418444

